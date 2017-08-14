Сегодня в Киеве без осадков, днем до +28°

08:30, 14 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 14 августа в столице без осадков, днем до +28°.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +24°. Ветер северный, до 6.8 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:44, а зайдет в 20:22. 

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 14 августа, в Украине практически без осадков, на востоке до +36°.

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