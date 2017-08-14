В Украине сегодня без осадков, на востоке жара до +36° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 14 августа, в Украине практически без осадков, на востоке до +36°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +36°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.

На западе Украины в понедельник без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +25°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +28°. В центре практически без осадков, температура днем до +33°.

Прогноз на 14 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 14 августа - Медовый спас. Начало Успенского поста. Медовый, или первый спас еще часто называли мокрым, поскольку, по обычаю, в этот день святили воду в реках и озерах. Дождь на медовый спас — пожаров не будет.

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