В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Герт"
Штормовых предупреждений в прибрежных районах в связи со штормом пока не объявляли.
Тропический шторм «Герт» сформировался в Атлантическом океане близ восточного побережья США, передают Известия.
Такие данные опубликовал Национальный центр по наблюдению за ураганами в Майами (штат Флорида).
Стамбул пострадал от мощного шторма (видео)
Отмечается, что скорость ветра в эпицентре шторма составляет около 17,9 м/с.
Циклон находится примерно в 800 км к юго-западу от Бермудских островов, он перемещается в северо-восточном направлении со скоростью около 4,4 м/с, двигаясь вдоль побережья, но не приближаясь к нему.
Штормовых предупреждений в прибрежных районах в связи с этим пока не объявляли.
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