В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Герт"

Штормовых предупреждений в прибрежных районах в связи со штормом пока не объявляли.

Циклон находится примерно в 800 км к юго-западу от Бермудских островов / фото weather.com

Тропический шторм «Герт» сформировался в Атлантическом океане близ восточного побережья США, передают Известия.

Такие данные опубликовал Национальный центр по наблюдению за ураганами в Майами (штат Флорида).

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Отмечается, что скорость ветра в эпицентре шторма составляет около 17,9 м/с.

Циклон находится примерно в 800 км к юго-западу от Бермудских островов, он перемещается в северо-восточном направлении со скоростью около 4,4 м/с, двигаясь вдоль побережья, но не приближаясь к нему.

Штормовых предупреждений в прибрежных районах в связи с этим пока не объявляли.