В результате наводнений и оползней в Непале погибли 49 человек

17:10, 13 августа 2017
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Всего в результате катастрофы пострадали 100 тысяч человек.

Наводнение в Непале / Кадр из видео aljazeera.com
Наводнение в Непале / Кадр из видео aljazeera.com

В результате наводнений и оползней в Непале погибли 49 человек. Местные чиновники называют причиной оползней и наводнений проливные дожди, обрушившиеся на страну, сообщает Reuters.

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Сейчас, по словам властей, более 30 человек объявлены пропавшими без вести. Кроме того, представитель МВД заявил, что сильные дожди стали причиной эвакуации 5 тысяч человек.

Армия и полиция продолжают поисково-спасательные операции, на данный момент подтопленными являются более 34 тысяч домов. По данным Красного Креста, в целом в результате катастрофы пострадали 100 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, почти 730 тысяч человек пострадали из-за наводнения в Китае.

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