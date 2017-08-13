В результате наводнений и оползней в Непале погибли 49 человек
Всего в результате катастрофы пострадали 100 тысяч человек.
В результате наводнений и оползней в Непале погибли 49 человек. Местные чиновники называют причиной оползней и наводнений проливные дожди, обрушившиеся на страну, сообщает Reuters.
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Сейчас, по словам властей, более 30 человек объявлены пропавшими без вести. Кроме того, представитель МВД заявил, что сильные дожди стали причиной эвакуации 5 тысяч человек.
Армия и полиция продолжают поисково-спасательные операции, на данный момент подтопленными являются более 34 тысяч домов. По данным Красного Креста, в целом в результате катастрофы пострадали 100 тысяч человек.
Как сообщал УНИАН, почти 730 тысяч человек пострадали из-за наводнения в Китае.
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