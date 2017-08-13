На Закарпатье из-за непогоды были обесточены восемь населенных пунктов, подтоплены улицы и дома

Из-за отсутствия света в Берегово всю ночь не работала канализационно-насосная станция, вода затопила три улицы.

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На Закарпатье из-за непогоды, которая пронеслась по региону в ночь на воскресенье, обесточены восемь населенных пунктов, подтоплены улицы и домохозяйства. Об этом написал председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль на своем официальном сайте.

«Интенсивный дождь и сильный ветер, пронесшиеся по Закарпатью в ночь на воскресенье, вызвали аварийные отключения электроэнергии и подтопления улиц и дворов в нескольких районах», - говорится в сообщении.

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По его словам, по состоянию на утро воскресенья без электроэнергии оставались восемь населенных пунктов Мукачевского и Береговского районов.

При этом Москаль сообщил, что в Свалявском и Великоберезнянском районах сильный ветер повалил на проезжую часть несколько деревьев. «Сейчас движение автотранспорта возобновлено. Из-за отсутствия света в Берегово всю ночь не работала канализационно-насосная станция (КНС), в результате чего вода затопила три улицы. С 10 часов утра, после восстановления электроснабжения и запуска КНС, вода пошла на убыль, однако центральная часть Берегово все еще обесточена», - пишет председатель ОГА.

Председатель ОГА отметил, что «в течение ночи из-за отсутствия электроэнергии украинская часть Международного пункта пропуска «Лужники» на украинско-венгерской границе не работала несколько часов, автомобилисты вынуждены были пересекать границу через пункт пропуска «Вилок».

Он также добавил, что сейчас МПП «Лужники» работает в нормальном режиме. По словам Москаля, на местах повреждений электросетей работают аварийные бригады.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье на западе страны похолодало, начались дожди.