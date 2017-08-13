Деревья ломались, как спички: в Польше пронесся ураган, есть погибшие (видео)

10:15, 13 августа 2017
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Вследствие удара стихии погибли пять человек.

Буря уничтожила несколько гектаров леса / Скриншот
Буря уничтожила несколько гектаров леса / Скриншот

В Померании на севере Польши мощная буря уничтожила несколько гектаров леса. Об этом сообщает польский канал TVN24.

Погода на 13 августа: на запад пришло похолодание с дождями, в других регионах сохранится жара

На видео с беспилотника видно, что деревья ломались, как спички. 

Сообщается, что буря пронеслась в местности под названием Сушек, где находился скаутский лагерь, в нем погибли двое людей. Всего, поданным канала, от удара стихии погибли пять человек, десятки были ранены.

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