Деревья ломались, как спички: в Польше пронесся ураган, есть погибшие (видео)

Вследствие удара стихии погибли пять человек.

Буря уничтожила несколько гектаров леса / Скриншот

В Померании на севере Польши мощная буря уничтожила несколько гектаров леса. Об этом сообщает польский канал TVN24.

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На видео с беспилотника видно, что деревья ломались, как спички.

Сообщается, что буря пронеслась в местности под названием Сушек, где находился скаутский лагерь, в нем погибли двое людей. Всего, поданным канала, от удара стихии погибли пять человек, десятки были ранены.