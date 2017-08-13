Погода на 13 августа: на запад пришло похолодание с дождями, в других регионах сохранится жара

Сегодня днем дожди, возможно с грозами, ожидаются также на юге.

В западных регионах ощутимо похолодало / Фото УНИАН

С воскресенья в Украине начнет спадать жара, хотя сейчас это касается только западных областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных регионах температура снизится до +24..+26 градусов, ночью будет +15..+17. Ожидается дождь, местами сильный, поднимется ветер 7-12 м/сек. Также возможны грозы.

Север и центр страны продолжают страдать от жары: +17..+20 градусов ночью, но +31..+33 днем. Осадков не прогнозируют, облачно с прояснениями, ветер легкий - 5-10 м/сек.

На востоке также будет сухо: ночью +17..+19, днем жарко - +33..+35. Скорость ветра 5-10 м/сек.

На юге также сохранится летняя жара, но днем ожидается дождь. Температура ночью +19..+21, днем +33..+36. Скорость ветра 5-10 м/сек.

В Киеве сегодня ожидается сухая и жаркая погода: +18..+20 ночью, +32..+34 градуса днем. Облачно с прояснениями, ветер - 5-10 м/сек.