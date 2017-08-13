Погода на 13 августа: на запад пришло похолодание с дождями, в других регионах сохранится жара
Сегодня днем дожди, возможно с грозами, ожидаются также на юге.
С воскресенья в Украине начнет спадать жара, хотя сейчас это касается только западных областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе Украины 12-13 августа ожидаются грозы, град и шквалы
В западных регионах температура снизится до +24..+26 градусов, ночью будет +15..+17. Ожидается дождь, местами сильный, поднимется ветер 7-12 м/сек. Также возможны грозы.
Север и центр страны продолжают страдать от жары: +17..+20 градусов ночью, но +31..+33 днем. Осадков не прогнозируют, облачно с прояснениями, ветер легкий - 5-10 м/сек.
На востоке также будет сухо: ночью +17..+19, днем жарко - +33..+35. Скорость ветра 5-10 м/сек.
На юге также сохранится летняя жара, но днем ожидается дождь. Температура ночью +19..+21, днем +33..+36. Скорость ветра 5-10 м/сек.
В Киеве сегодня ожидается сухая и жаркая погода: +18..+20 ночью, +32..+34 градуса днем. Облачно с прояснениями, ветер - 5-10 м/сек.
Погода в Украине
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Винница+18°... +9°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+26°... +14°
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Житомир+19°... +9°
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Запорожье+24°... +15°
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Ивано-Франковск+18°... +7°
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Киев+20°... +12°
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Кировоград+23°... +12°
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Луганск+26°... +15°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+25°... +14°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+18°... +8°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+24°... +13°
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Херсон+25°... +14°
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Хмельницкий+17°... +8°
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Черкассы+22°... +12°
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Чернигов+21°... +10°
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Черновцы+19°... +9°