Наводнения и оползни в Непале: 30 человек погибли, 10 пропали без вести

21:57, 12 августа 2017
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Местные чиновники открыли временные приюты для перемещенных лиц в школах или общественных зданиях.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Сильные дожди вызвали наводнения и оползни в Непале, в результате которых как минимум 30 человек погибли. Об этом сообщает Reuters.

По словам чиновников, еще десять человек пропали без вести, и число погибших, похоже, будет расти, поскольку значительные территории страны сейчас находятся под водой. 

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Местные чиновники открыли временные приюты для перемещенных лиц в школах или общественных зданиях.

Ранее в Индии жертвами наводнений стали более 100 человек.

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