На западе Украины 12-13 августа ожидаются грозы, град и шквалы

17:46, 12 августа 2017
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12 августа и в течение суток 13 августа в западных областях Украины ожидаются грозы, местами сильные дожди.

Ожидаются грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/сек / фото УНИАН
Ожидаются грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/сек / фото УНИАН

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о грозах, граде и шквалах 12-13 августа на западе Украины. Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

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«12 августа и в течение суток 13 августа в западных областях Украины ожидаются грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украину возвращается 36-градусная жара.

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