В Украину возвращается 36-градусная жара

11:49, 12 августа 2017
6652
0

Грозы и незначительные осадки ожидаются в Закарпатской, Львовской и Волынской областях. На остальной территории будет облачно и сухо.

фото rachelpiersigphotography.com
 В Украине ожидается жаркая погода / фото rachelpiersigphotography.com

Сегодня, 12 августа, в Украине ожидается жаркая погода, дожди местами пройдут на Западе. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Грозы и незначительные осадки ожидаются в Закарпатской, Львовской и Волынской областях. На остальной территории будет облачно и сухо.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/сек.

Жара в разгаре: Киев может оказаться в объятиях метеорологической дымки до конца недели

Температура ночью 17-22 градуса, в восточных областях местами 14-16 градусов. Днем 29-34 градуса, в южных и западных областях местами до 36 градусов.

В Киеве также будет небольшая облачность. Температура ночью 20-22 градуса, днем 31-33 градуса. 

фото Укргидрометцентр
Жарче всего будет в западных областях / фото Укргидрометцентр

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом
Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь
Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео) Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
79 %
758 мм
2.9 м/с
68 %
Лента новостей