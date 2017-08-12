В Украину возвращается 36-градусная жара
Грозы и незначительные осадки ожидаются в Закарпатской, Львовской и Волынской областях. На остальной территории будет облачно и сухо.
Сегодня, 12 августа, в Украине ожидается жаркая погода, дожди местами пройдут на Западе. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Грозы и незначительные осадки ожидаются в Закарпатской, Львовской и Волынской областях. На остальной территории будет облачно и сухо.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/сек.
Жара в разгаре: Киев может оказаться в объятиях метеорологической дымки до конца недели
Температура ночью 17-22 градуса, в восточных областях местами 14-16 градусов. Днем 29-34 градуса, в южных и западных областях местами до 36 градусов.
В Киеве также будет небольшая облачность. Температура ночью 20-22 градуса, днем 31-33 градуса.
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