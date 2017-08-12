В Украину возвращается 36-градусная жара

Грозы и незначительные осадки ожидаются в Закарпатской, Львовской и Волынской областях. На остальной территории будет облачно и сухо.

В Украине ожидается жаркая погода / фото rachelpiersigphotography.com

Сегодня, 12 августа, в Украине ожидается жаркая погода, дожди местами пройдут на Западе. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Грозы и незначительные осадки ожидаются в Закарпатской, Львовской и Волынской областях. На остальной территории будет облачно и сухо.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/сек.

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Температура ночью 17-22 градуса, в восточных областях местами 14-16 градусов. Днем 29-34 градуса, в южных и западных областях местами до 36 градусов.

В Киеве также будет небольшая облачность. Температура ночью 20-22 градуса, днем 31-33 градуса.