Киевлян предупреждают о высоком уровне загрязнения воздуха из-за жары

11:29, 12 августа 2017
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Наибольшее загрязнение воздуха ожидается в районе Бессарабской, Демеевской площадей и площади Победы.

фото УНИАН
Из-за жары в Киеве будет тяжело дышать / фото УНИАН

Киевлян предупреждают о высоком уровне загрязнения воздуха из-за жары, передает сайт ГосЧС.

"С 8 августа 2017 в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - заявили в ГПСУ.

Тяжелее всего дышать над крупными автомагистралями.

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В течение 9-10 августа превышение максимальных значений предельно допустимой концентрации оксидом углерода - 1-2,6 в районах: Бессарабской, Демеевской площадей, площади Победы, Оболонского проспекта, улиц Академика Стражеско, Довженко и Скляренко.

"Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (антициклональный характер погоды, высокая температура воздуха, слабый ветер в приземном слое) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) продержатся в г. Киеве до конца текущей недели", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщалось, на выходных в Украину возвращается 36-градусная жара, возможны дожди.

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