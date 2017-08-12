Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине 12-14 августа

10:36, 12 августа 2017
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ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях.

Спасатели просят не провоцировать пожары в экосистемах / facebook.com/MNSKyiv
Спасатели просят не провоцировать пожары в экосистемах / facebook.com/MNSKyiv

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о пожарной опасности в Украине 12-14 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют 12-14 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях чрезвычайную пожарную (5 класса) опасность.

В Полтавской области за сутки произошло три природных пожара

В связи с этим ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области горело 5 га леса.

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