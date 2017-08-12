В результате землетрясения в Перу погиб один человек

Землетрясение вызвало оползни на дорогах, от одного из которых погиб один человек. Еще двое пострадали.

Землетрясение было магнитудой 5,6 баллов / фото Flickr, Matt Katzenberger

В результате землетрясения магнитудой 5,6 на юге Перу погиб один человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора департамента Арекипа Ямилу Осорио.

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По ее словам, землетрясение вызвало оползни на дорогах, от одного из которых погиб один человек. Еще двое пострадали.

Глава департамента добавила, что местные власти работают над устранением последствий оползней.