В результате землетрясения в Перу погиб один человек

06:44, 12 августа 2017
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Землетрясение вызвало оползни на дорогах, от одного из которых погиб один человек. Еще двое пострадали.

Землетрясение было магнитудой 5,6 баллов / фото Flickr, Matt Katzenberger
Землетрясение было магнитудой 5,6 баллов / фото Flickr, Matt Katzenberger

В результате землетрясения магнитудой 5,6 на юге Перу погиб один человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора департамента Арекипа Ямилу Осорио.

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По ее словам, землетрясение вызвало оползни на дорогах, от одного из которых погиб один человек. Еще двое пострадали.

Глава департамента добавила, что местные власти работают над устранением последствий оползней.

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