В результате землетрясения в Перу погиб один человек
Землетрясение вызвало оползни на дорогах, от одного из которых погиб один человек. Еще двое пострадали.
В результате землетрясения магнитудой 5,6 на юге Перу погиб один человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора департамента Арекипа Ямилу Осорио.
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По ее словам, землетрясение вызвало оползни на дорогах, от одного из которых погиб один человек. Еще двое пострадали.
Глава департамента добавила, что местные власти работают над устранением последствий оползней.
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