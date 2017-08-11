На запад Украины надвигается атмосферный фронт - жара наконец-то отступит (карта)
В воскресенье, 13 августа, к западным областям подойдет атмосферный фронт с ливнями и грозами.
На запад Украины придет атмосферный фронт с грозами, ливнями и шквалами, поэтому температура в воскресенье там спадет до +18°... +24°. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
В общем на выходных в Украине ожидается жара в +30°... +35°, а на юге и в субботу и на западе - местами +34°... +37°.
Жара в разгаре: Киев может оказаться в объятиях метеорологической дымки до конца недели
В Киеве суббота и воскресенье ожидаются жаркими и солнечными, +30°... +34°.
Как сообщала Погода УНИАН, 11-14 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях ожидается чрезвычайная пожарная (5 класса) опасность.
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