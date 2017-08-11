В Швейцарии после жары выпал снег (фото)

Однако позже снежный шторм сменили сильные дожди. Снег выпал на высоте 1900-2200 метров.

Снег в Швейцарии / фото Twitter @Igluski

В Швейцарии после нескольких недель жаркой погоды выпал снег. Об этом сообщает издание The Local.

Отмечается, что через страну прошел холодный фронт с сильными дождями. Особенно непогода отличилась в западной, южной и восточной частях страны.

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Однако позже снежный шторм сменили сильные дожди. Снег выпал на высоте 1900-2200 метров.

Позже снежный шторм сменили сильные дожди / фото Zermatt webcam

Части Альп, включая ледники, также были покрыты свежими снежными хлопьями.

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К счастью, эта зима не рассчитана на долгий срок. Температура снова начнет повышаться на выходных. А на следующей неделе страну снова ждет 30-градусная жара.