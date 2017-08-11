Жара в разгаре: Киев может оказаться в объятиях метеорологической дымки до конца недели
Спасатели предупреждают о метеорологической дымке по Киеву до конца недели.
С 8 августа в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Во всех районах Киева из-за жары установили 17 рамок-распылителей воды
В течение 9 - 10 августа зафиксировано превышение максимальных значений ПДК (предельно-допустимая концентрация) оксидом углерода - 1 – 2.6 в районах: Бессарабской, Демеевской площадей, площади Победы, Оболонского проспекта, улиц Академика Стражеско, Довженко и Скляренко.
Как рассказали в Гидрометцентре, такие метеорологические условия - антициклональный характер погоды, высокая температура воздуха, слабый ветер в приземном слое - и уровень загрязнения, который в дальнейшем может возрасти, - удержатся в Киеве до конца текущей недели.
Как сообщала Погода УНИАН, в эти выходные в Украине будет жарко, только на западе в воскресенье похолодает и пройдут дожди.
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