В Португалии продолжают бушевать лесные пожары (видео)

16:14, 11 августа 2017
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В 145 км от Лиссабона (Португалия) более 500 пожарных занимаются тушением очагов возгорания.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

На данный момент необходимости в эвакуации жителей города и близлежащих населенных пунктов нет, поскольку пожарным удалось справиться с наиболее острой фазой пожара, сообщает Euronews со ссылкой на местные власти.

В Запорожской области горело 5 га леса

По данным метеорологов, в ближайшие дни в стране не ожидается снижение пожарной опасности. До воскресенья в Португалии сохранится 40-градусная жара и порывистый ветер.

Напомним, в районе города Имотски (Хорватия) сгорело около 4 га леса.

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