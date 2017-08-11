В Португалии продолжают бушевать лесные пожары (видео)

В 145 км от Лиссабона (Португалия) более 500 пожарных занимаются тушением очагов возгорания.

Иллюстрация / Reuters

На данный момент необходимости в эвакуации жителей города и близлежащих населенных пунктов нет, поскольку пожарным удалось справиться с наиболее острой фазой пожара, сообщает Euronews со ссылкой на местные власти.

Читайте также В Запорожской области горело 5 га леса

По данным метеорологов, в ближайшие дни в стране не ожидается снижение пожарной опасности. До воскресенья в Португалии сохранится 40-градусная жара и порывистый ветер.

Напомним, в районе города Имотски (Хорватия) сгорело около 4 га леса.