Почти 730 тысяч человек пострадали из-за наводнения в Китае
Жертвами наводнения в Китае три человека, 728,8 тыс. жителей провинции Ляонин пострадали.
Тайфун "Хайтан" и субтропический антициклон принесли ливневые дожди в юго-восточную и западную части Ляонина. В нескольких районах дожди привели к наводнениям.
Хьюстон страдает от наводнений (фото, видео)
Если по провинции выпало в среднем 72 мм осадков, то в деревне Юнгуй уезда Сюянь количество осадков, выпавших только за час, составило 112,5 мм, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Из-за удара стихии в пострадавших населенных пунктах были сбои в транспортном сообщении, в системах связи и электроснабжения. Наводнения причинили серьезный ущерб сельхозугодьям и повредили дорожную, водохозяйственную и другую инфраструктуру.
Экономический ущерб оценивается в более чем 920 млн долларов.
Напомним, в Китае эвакуировали 70 тыс. человек, пострадавших от мощного землетрясения.
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