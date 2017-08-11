Почти 730 тысяч человек пострадали из-за наводнения в Китае

Жертвами наводнения в Китае три человека, 728,8 тыс. жителей провинции Ляонин пострадали.

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Тайфун "Хайтан" и субтропический антициклон принесли ливневые дожди в юго-восточную и западную части Ляонина. В нескольких районах дожди привели к наводнениям.

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Если по провинции выпало в среднем 72 мм осадков, то в деревне Юнгуй уезда Сюянь количество осадков, выпавших только за час, составило 112,5 мм, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Из-за удара стихии в пострадавших населенных пунктах были сбои в транспортном сообщении, в системах связи и электроснабжения. Наводнения причинили серьезный ущерб сельхозугодьям и повредили дорожную, водохозяйственную и другую инфраструктуру.

Экономический ущерб оценивается в более чем 920 млн долларов.

Напомним, в Китае эвакуировали 70 тыс. человек, пострадавших от мощного землетрясения.