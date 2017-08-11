В Запорожской области горело 5 га леса

В четверг, 10 июля, в Запорожской области произошел лесной пожар.

В Запорожской области произошел лесной пожар / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"10 августа в 14:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании лесной подстилки отдельными очагами на площади 5 га на территории Васильевского лесничества", - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлечено 30 человек личного состава и 6 единиц техники. В 16:30 пожар был локализован, в 21:00 - ликвидирован.

Напомним, в штате Мату-Гросу на западе Бразилии сгорело 5 тысяч гектаров леса. Пожар бушевал в штате несколько дней.