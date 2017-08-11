В Запорожской области горело 5 га леса

14:38, 11 августа 2017
577
0

В четверг, 10 июля, в Запорожской области произошел лесной пожар.

В Запорожской области произошел лесной пожар / ГСЧС
В Запорожской области произошел лесной пожар / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Херсонской области горело 40 га леса (видео)

"10 августа в 14:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании лесной подстилки отдельными очагами на площади 5 га на территории Васильевского лесничества", - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлечено 30 человек личного состава и 6 единиц техники. В 16:30 пожар был локализован, в 21:00 - ликвидирован.

Напомним, в штате Мату-Гросу на западе Бразилии сгорело 5 тысяч гектаров леса. Пожар бушевал в штате несколько дней.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
79 %
758 мм
2.9 м/с
68 %
Лента новостей