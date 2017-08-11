Во всех районах Киева из-за жары установили 17 рамок-распылителей воды

13:51, 11 августа 2017
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В ближайшие дни в Киеве сохранится жаркая погода, по прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха в Киеве составит +32ºС.

На прошлой неделе рамку-распылитель воды установили в парке
На прошлой неделе рамку-распылитель воды установили в парке «Победа» / фото УНИАН

В Киеве специалисты коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений смонтировали и установили 17 рамок - распылителей воды в 10 районах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«На «охлаждение» за 6 часов расходуется 1 куб. м воды на 1 рамку. Материалом для них стала древесина, полученная из сухостойных и аварийных деревьев после санитарной обрезки. Также к конструкции прикреплены 10 форсунок-распылителей», - говорится в сообщении.

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В частности, рамки-распылители установлены:

Голосеевский район - парк «Голосеевский»;

Дарницкий район - парк «Позняки», сквер имени Кошица;

Деснянский район - парки «Молодежный» и «Деснянский»;

Днепровский район - парки «Тельбин» и «Победа»;

Оболонский район - сквер на пересечении Оболонского проспекта с ул. Тимошенко;

Печерский район - Мариинский парк;

Подольской район - Куреневский парк и пл. Красная Пресня;

Святошинский район - парк «Совки»;

Соломенский район - парки им. Островского, «Отрадный»;

Шевченковский район - парк им. Т.Шевченко, сквер на ул. Гончара.

Напомним, на прошлой неделе рамку - распылитель воды установили в парке «Победа» в Днепровском районе Киева.

Как сообщал УНИАН, в ближайшие дни в Киеве сохранится жаркая погода. По прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха в Киеве достигать 32 градусов тепла. Из-за жары в ближайшие дни в столице ограничено движение грузового транспорта.

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