Во всех районах Киева из-за жары установили 17 рамок-распылителей воды
В ближайшие дни в Киеве сохранится жаркая погода, по прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха в Киеве составит +32ºС.
В Киеве специалисты коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений смонтировали и установили 17 рамок - распылителей воды в 10 районах.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
«На «охлаждение» за 6 часов расходуется 1 куб. м воды на 1 рамку. Материалом для них стала древесина, полученная из сухостойных и аварийных деревьев после санитарной обрезки. Также к конструкции прикреплены 10 форсунок-распылителей», - говорится в сообщении.
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В частности, рамки-распылители установлены:
Голосеевский район - парк «Голосеевский»;
Дарницкий район - парк «Позняки», сквер имени Кошица;
Деснянский район - парки «Молодежный» и «Деснянский»;
Днепровский район - парки «Тельбин» и «Победа»;
Оболонский район - сквер на пересечении Оболонского проспекта с ул. Тимошенко;
Печерский район - Мариинский парк;
Подольской район - Куреневский парк и пл. Красная Пресня;
Святошинский район - парк «Совки»;
Соломенский район - парки им. Островского, «Отрадный»;
Шевченковский район - парк им. Т.Шевченко, сквер на ул. Гончара.
Напомним, на прошлой неделе рамку - распылитель воды установили в парке «Победа» в Днепровском районе Киева.
Как сообщал УНИАН, в ближайшие дни в Киеве сохранится жаркая погода. По прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха в Киеве достигать 32 градусов тепла. Из-за жары в ближайшие дни в столице ограничено движение грузового транспорта.
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