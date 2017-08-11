В столице Филиппин из-за землетрясения эвакуируют людей

Мощное землетрясение побудило власти столицы Филиппин Манилы объявить об эвакуации из школ и офисов.

На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой в 6,2 произошло 11 августа на северном острове Лусун на Филиппинах.

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Пока не было сообщений о смертях или травмах, передает "Радио Свобода".

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии отметил, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 5 километров к юго-западу от города Лиан в провинции Батангас на глубине 173 километров.

Предупреждение о цунами власти не выдавали.

Филиппины расположены в геологически активной тихоокеанской зоне и часто испытывают землетрясения.

Напомним, в китайской провинции Сычуань эвакуировали более 70 тыс. людей, пострадавших от мощного землетрясения.