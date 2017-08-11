Погода на выходные: в Украине будет жарко, только на западе в воскресенье похолодает и пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине будет жарко, лишь на западе в воскресенье похолодает и пройдут дожди.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +19°, днем +32°. В воскресенье облачно с прояснениями, +20°...+33°.
Во Львове завтра переменная облачность, ночью +16°, днем +33°. В воскресенье без осадков, +13°...+22°.
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В Луцке в субботу ночью +19°, днем +34°, без осадков. В воскресенье ночью +15°, днем +26°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +17°...+32°. В воскресенье до +32°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +18°, днем +34°. В воскресенье +22°...+35°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +32°. В воскресенье +21°...+34°, солнечно.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +18°, днем +35°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +19°...+36°.
В Симферополе завтра без осадков, +21°...+32°. В воскресенье +20°...+35°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +19°, днем +32°. В воскресенье без осадков, температура до +32°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +15°, днем +32°. В воскресенье температура до +34°, солнечно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +15°, днем +32°. В воскресенье +16°...+34°, солнечно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +28°. В воскресенье дождь, ночью +8°, днем +17°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +32°. В воскресенье пасмурно, ночью +12°, днем до +19°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +31°. В воскресенье температура днем +19°, дождь.
В Сваляве завтра без осадков, +30°, в воскресенье дождь, температура воздуха +13° …+21°.
В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +20°, днем до +31°. В воскресенье без осадков, до +32°.
В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +21° …+31°. В воскресенье до +33°.
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Погода в Украине
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Винница+18°... +9°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+26°... +14°
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Житомир+19°... +9°
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Запорожье+24°... +15°
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Ивано-Франковск+18°... +7°
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Киев+20°... +12°
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Кировоград+23°... +12°
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Луганск+26°... +15°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+25°... +14°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+18°... +8°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+24°... +13°
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Херсон+25°... +14°
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Хмельницкий+17°... +8°
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Черкассы+22°... +12°
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Чернигов+21°... +10°
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Черновцы+19°... +9°