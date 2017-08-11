В Китае эвакуировали 70 тыс. человек, пострадавших от землетрясения

В китайской провинции Сычуань эвакуировали более 70 тыс. людей, пострадавших от мощного землетрясения.

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Более 3,5 тыс. полицейских эвакуировали 13 тыс. транспортных средств и 71 тыс. людей, сообщает Xinhua со ссылкой на министерство общественной безопасности Китая.

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Движение по главным дорогам, связывающим зону землетрясения в уезде Цзючжайгоу с городом Мяньян в провинции Сычуань и соседней провинцией Гуйчжоу, восстановлено.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Цзючжайгоу 8 августа. Не менее 20 человек погибли и еще 431 пострадал.