В Китае эвакуировали 70 тыс. человек, пострадавших от землетрясения

11:29, 11 августа 2017
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В китайской провинции Сычуань эвакуировали более 70 тыс. людей, пострадавших от мощного землетрясения.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Более 3,5 тыс. полицейских эвакуировали 13 тыс. транспортных средств и 71 тыс. людей, сообщает Xinhua со ссылкой на министерство общественной безопасности Китая.

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Движение по главным дорогам, связывающим зону землетрясения в уезде Цзючжайгоу с городом Мяньян в провинции Сычуань и соседней провинцией Гуйчжоу, восстановлено.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Цзючжайгоу 8 августа. Не менее 20 человек погибли и еще 431 пострадал.

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