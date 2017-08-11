Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

10:36, 11 августа 2017
503
0

До 14 августа во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.

В Украине ожидается пожарная опасность / ГСЧС
В Украине ожидается пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня жара до +31°, без осадков

Так, 11-14 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях чрезвычайная пожарная (5 класса) опасность.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, 11 августа в Украине без осадков, во всех регионах сохранится жаркая погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео) Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео) Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
79 %
758 мм
2.9 м/с
68 %
Лента новостей