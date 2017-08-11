Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

До 14 августа во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.

В Украине ожидается пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 11-14 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях чрезвычайная пожарная (5 класса) опасность.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, 11 августа в Украине без осадков, во всех регионах сохранится жаркая погода.