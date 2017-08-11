Из-за урагана "Франклин" в Мексике 13 тыс. человек отрезаны от "большой земли"

09:30, 11 августа 2017
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В мексиканском штате Веракрус из-за урагана "Франклин" 13 тысяч человек временно оказались отрезаны от "большой земли".

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Ливни, которые обрушились на штат, привели к обвалу моста в муниципалитете Мариано-Эскобедо. Стихия затронула жителей 43 населенных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Universal.

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Сейчас спасатели ведут ликвидацию последствий стихийного бедствия.  Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что "Франклин" - ураган первой категории, скорость ветра достигала 140 км/ч.

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