В Киеве сегодня жара до +31°, без осадков

08:30, 11 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 11 августа, в столице без осадков, днем до +31°.

В Киеве сегодня будет жарко / focus.ua
В Киеве сегодня будет жарко / focus.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

Из-за жары Киев снова может окутать метеорологическая дымка

Солнце в столице взошло в 05:39, а зайдет в 20:25. 

Как сообщал УНИАН, 11 августа в Украине без осадков, во всех регионах сохранится жаркая погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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