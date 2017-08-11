В Киеве сегодня жара до +31°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 11 августа, в столице без осадков, днем до +31°.

В Киеве сегодня будет жарко / focus.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:39, а зайдет в 20:25.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в Украине без осадков, во всех регионах сохранится жаркая погода.

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