В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 11 августа в Украине без осадков, во всех регионах сохранится жаркая погода.
На востоке без осадков, температура днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +34°.
На западе Украины в пятницу без осадков. Днем до +34°.
В северных областях переменная облачность. Температура до +31°. В центре без осадков, температура днем до +33°.
Согласно народному прогнозу, 11 августа - Калинин день. Если похолодает, так и в начале сентября утренники будут холодными. Если на Калинов день не будет заморозков, так и Лука (5 сентября) не заморозит.
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Погода в Украине
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Винница+18°... +9°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+26°... +14°
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Житомир+19°... +9°
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Запорожье+24°... +15°
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Ивано-Франковск+18°... +7°
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Киев+20°... +12°
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Кировоград+23°... +12°
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Луганск+26°... +15°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+25°... +14°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+18°... +8°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+24°... +13°
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Херсон+25°... +14°
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Хмельницкий+17°... +8°
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Черкассы+22°... +12°
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Чернигов+21°... +10°
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Черновцы+19°... +9°
Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +32 °
Влажность: 79 %
Давление: 758 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков: 68 %
Восход: 05:44
Закат 20:39
Фаза луны:
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