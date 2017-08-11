В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)

08:05, 11 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 11 августа в Украине без осадков, во всех регионах сохранится жаркая погода.

В Украине сегодня без осадков / igormelika.com.ua/
В Украине сегодня без осадков / igormelika.com.ua/

На востоке без осадков, температура днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +34°.

На западе Украины в пятницу без осадков. Днем до +34°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +31°. В центре без осадков, температура днем до +33°.

Прогноз на 11 августа / УНИАН
Прогноз на 11 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 августа - Калинин день. Если похолодает, так и в начале сентября утренники будут холодными. Если на Калинов день не будет заморозков, так и Лука (5 сентября) не заморозит.

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