Синоптик рассказала, где в Украине в пятницу будет +37

20:12, 10 августа 2017
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Жарко завтра будет на юге и западе страны.

В Украине застра сохранится адская жара / фото pixabay.com
В Украине застра сохранится адская жара / фото pixabay.com

В Украине завтра, 11 июля, будет без осадков, сильная жара ожидается на юге и западе. Об этом синоптик Наталья Диденко написала на странице в "Фейсбук".

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По ее данным, во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ривненской, Волынской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет +32+37 градусов.

В северных, центральных и восточных регионах завтра будет +30+34 градуса.

Прохладнее всего будет в Сумской и Харьковской областях - местами +28+29 градусов. Осадков не прогнозируют.

"В Киеве завтра - жара, солнце. Снижение температуры воздуха придет в столицу 14 августа", - подытожила Диденко.

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