Из-за жары Киев снова может окутать метеорологическая дымка
Жаркая погода и уровень загрязнения (с возможной тенденцией к дальнейшему росту) в столице сохранятся до конца текущей недели.
По состоянию на 10 августа в столице наблюдаются погодные условия, которые способствуют накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (метеорологической дымке).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации.
Отмечается, что согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, жаркая погода и уровень загрязнения (с возможной тенденцией к дальнейшему росту) сохранятся до конца текущей недели, что может привести к образованию метеорологической дымки.
Согласно информации КГГА, в течение 9-10 августа превышение максимальных значений ПДК (предельно допустимой концентрации) оксидом углерода зафиксировано в 1- 2,6 раза в районах Бессарабской площади, Демеевской площади, площади Победы, Оболонского проспекта, улиц Академика Стражеско, Довженко и Скляренко.
В Киеве завтра без осадков, днем жара до +31°
Сейчас Главным управлением Госпродпотреблужбы в городе Киеве осуществляются контрольные замеры воздуха для определения наличия в воздухе концентрации вредных веществ. О результатах исследований будет сообщено дополнительно.
В КГГА напоминают, что в такой период следует ограничить пребывание на солнце, избегать длительного пребывания на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. По возможности, использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха.
Как сообщал УНИАН, в Киеве аналогичные погодные условия, способствовавшие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха, наблюдались в прошлый раз 3 августа. Ситуация улучшилась в связи с недавним непродолжительным понижением температуры и дождем.
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