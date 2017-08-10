Из-за жары Киев снова может окутать метеорологическая дымка

Жаркая погода и уровень загрязнения (с возможной тенденцией к дальнейшему росту) в столице сохранятся до конца текущей недели.

Киев снова накроет дымка из-за жары / фото УНИАН

По состоянию на 10 августа в столице наблюдаются погодные условия, которые способствуют накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (метеорологической дымке).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, жаркая погода и уровень загрязнения (с возможной тенденцией к дальнейшему росту) сохранятся до конца текущей недели, что может привести к образованию метеорологической дымки.

Согласно информации КГГА, в течение 9-10 августа превышение максимальных значений ПДК (предельно допустимой концентрации) оксидом углерода зафиксировано в 1- 2,6 раза в районах Бессарабской площади, Демеевской площади, площади Победы, Оболонского проспекта, улиц Академика Стражеско, Довженко и Скляренко.

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Сейчас Главным управлением Госпродпотреблужбы в городе Киеве осуществляются контрольные замеры воздуха для определения наличия в воздухе концентрации вредных веществ. О результатах исследований будет сообщено дополнительно.

В КГГА напоминают, что в такой период следует ограничить пребывание на солнце, избегать длительного пребывания на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. По возможности, использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха.

Как сообщал УНИАН, в Киеве аналогичные погодные условия, способствовавшие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха, наблюдались в прошлый раз 3 августа. Ситуация улучшилась в связи с недавним непродолжительным понижением температуры и дождем.