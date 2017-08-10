В Киеве завтра без осадков, днем жара до +31°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 11 августа в столице без осадков, днем до +31°.

В Киеве завтра будет жарко / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +24°. Ветер восточный и юго-восточный, до 1.9 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:39, а зайдет в 20:25.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в Украине без осадков, местами до +34°.

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