В Киеве завтра без осадков, днем жара до +31°

17:00, 10 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 11 августа в столице без осадков, днем до +31°.

В Киеве завтра будет жарко / УНИАН
В Киеве завтра будет жарко / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +24°. Ветер восточный и юго-восточный, до 1.9 м/с.

Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди и похолодание

Солнце в столице взойдет в 05:39, а зайдет в 20:25. 

Как сообщал УНИАН, 11 августа в Украине без осадков, местами до +34°.

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