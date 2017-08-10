В Украине завтра сохранится жаркая и сухая погода (видеопрогноз)

16:30, 10 августа 2017
912
0

Согласно данным Погода УНИАН, 11 августа в Украине без осадков, местами до +34°.

В Украине сохраняется жаркая погода / УНИАН
В Украине сохраняется жаркая погода / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.

Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди и похолодание

На западе Украины в пятницу без осадков. Днем до +34°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +31°. В центре Украины без осадков, температура днем до +33°.

Согласно народному прогнозу, 11 августа - Калинин день. Если похолодает, так и в начале сентября утренники будут холодными. Если на Калинов день не будет заморозков, так и Лука (5 сентября) не заморозит.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео) Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
79 %
758 мм
2.9 м/с
68 %
Лента новостей