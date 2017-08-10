В Украине завтра сохранится жаркая и сухая погода (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 11 августа в Украине без осадков, местами до +34°.

В Украине сохраняется жаркая погода / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.

Читайте также Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди и похолодание

На западе Украины в пятницу без осадков. Днем до +34°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +31°. В центре Украины без осадков, температура днем до +33°.

Согласно народному прогнозу, 11 августа - Калинин день. Если похолодает, так и в начале сентября утренники будут холодными. Если на Калинов день не будет заморозков, так и Лука (5 сентября) не заморозит.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.