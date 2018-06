Хьюстон страдает от наводнений (фото, видео)

В северной части города за шесть часов выпало более 15 см осадков, сообщает Floodlist со ссылкой на местные власти.

Читайте также На северо-западе Китая в результате наводнения погибли семь человек

Вода затопила десятки автодорог. Пожарные города получили более 20 вызовов. По данным местных СМИ, от наводнения пострадали северо-западные районы Хьюстона и пригороды.

Overnight thunderstorms cause some flooding, leave Houston roads covered in water https://t.co/56dWNUtuyz via @houstonchron #hounews pic.twitter.com/QbJ2KCwCN2

В городе опасаются повторения наводнений 2015 и 2016 годов, когда погибли 7 и 8 человек соответственно.

Businesses near West Mt. Houston Road flooded! From tire shops, restaurants, to mini grocery store all closed due to high water. #khou11 pic.twitter.com/GUj48WtiJD