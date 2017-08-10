Хьюстон страдает от наводнений (фото, видео)
В городе Хьюстон (штат Техас, США) 8 августа начался сильный дождь, который привел к многочисленным наводнениям.
В северной части города за шесть часов выпало более 15 см осадков, сообщает Floodlist со ссылкой на местные власти.
На северо-западе Китая в результате наводнения погибли семь человек
Вода затопила десятки автодорог. Пожарные города получили более 20 вызовов. По данным местных СМИ, от наводнения пострадали северо-западные районы Хьюстона и пригороды.
Overnight thunderstorms cause some flooding, leave Houston roads covered in water https://t.co/56dWNUtuyz via @houstonchron #hounews pic.twitter.com/QbJ2KCwCN2— Rachael Gleason (@rachaelgleason) August 8, 2017
В городе опасаются повторения наводнений 2015 и 2016 годов, когда погибли 7 и 8 человек соответственно.
Businesses near West Mt. Houston Road flooded! From tire shops, restaurants, to mini grocery store all closed due to high water. #khou11 pic.twitter.com/GUj48WtiJD— Michelle Choi (@MichelleKHOU) August 8, 2017
Напомним, в результате схода селей в китайской провинции Сычуань погибли 24 человека.
Погода в Украине
-
Винница+18°... +9°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+26°... +14°
-
Житомир+19°... +9°
-
Запорожье+24°... +15°
-
Ивано-Франковск+18°... +7°
-
Киев+20°... +12°
-
Кировоград+23°... +12°
-
Луганск+26°... +15°
-
Луцк+16°... +8°
-
Львов+16°... +8°
-
Николаев+24°... +14°
-
Одесса+25°... +14°
-
Полтава+23°... +13°
-
Ровно+18°... +8°
-
Симферополь+25°... +14°
-
Сумы+22°... +11°
-
Тернополь+16°... +8°
-
Харьков+24°... +13°
-
Херсон+25°... +14°
-
Хмельницкий+17°... +8°
-
Черкассы+22°... +12°
-
Чернигов+21°... +10°
-
Черновцы+19°... +9°