Хьюстон страдает от наводнений (фото, видео)

15:45, 10 августа 2017
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В городе Хьюстон (штат Техас, США) 8 августа начался сильный дождь, который привел к многочисленным наводнениям.

Наводнение в Хьюстоне / twitter.com @hcfcd
Наводнение в Хьюстоне / twitter.com @hcfcd

В северной части города за шесть часов выпало более 15 см осадков, сообщает Floodlist со ссылкой на местные власти.

На северо-западе Китая в результате наводнения погибли семь человек

Вода затопила десятки автодорог. Пожарные города получили более 20 вызовов. По данным местных СМИ, от наводнения пострадали северо-западные районы Хьюстона и пригороды.

В городе опасаются повторения наводнений 2015 и 2016 годов, когда погибли 7 и 8 человек соответственно.

Напомним, в результате схода селей в китайской провинции Сычуань погибли 24 человека.

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