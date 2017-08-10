В Полтавской области за сутки произошло три природных пожара

14:36, 10 августа 2017
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В течение 9 августа в Полтавской области произошло три природных пожара.

В Полтавской области вспыхнули три природные пожары / ГСЧС
В Полтавской области вспыхнули три природные пожары / ГСЧС

Огнем было уничтожено 3,4 га сухой травы, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В 10 областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Один из самых масштабных пожаров возник на открытой территории в с. Буланово Полтавского района. Огнеборцы, прибывшие на вызов, установили, что площадь пожара составляет 1,8 га. Пожар был локализован в 19:11, а в 20:37 – ликвидирован.

Травмированных и погибших нет.

Напомним, до 14 августа в 10 областях Украины сохранится пожарная опасность 5 класса.

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