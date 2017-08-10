Ураган "Франклин" обрушился на восточное побережье Мексики (фоторепортаж)

13:24, 10 августа 2017
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Ураган "Франклин" 10 августа обрушился на мексиканский штат Веракрус.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

"Франклин" - ураган первой категории, скорость ветра достигает 140 км/ч, сообщает Reuters со ссылкой на Национальный центр предупреждения ураганов США.

У берегов Мексики сформировался ураган "Хиллари"

Ожидается, что на суше ураган будет быстро ослабевать.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, во время грозы и сильного ветра в Италии погибли по меньше мере четыре человека, еще двое числятся пропавшими без вести.

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