Ураган "Франклин" обрушился на восточное побережье Мексики (фоторепортаж)
Ураган "Франклин" 10 августа обрушился на мексиканский штат Веракрус.
"Франклин" - ураган первой категории, скорость ветра достигает 140 км/ч, сообщает Reuters со ссылкой на Национальный центр предупреждения ураганов США.
У берегов Мексики сформировался ураган "Хиллари"
Ожидается, что на суше ураган будет быстро ослабевать.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, во время грозы и сильного ветра в Италии погибли по меньше мере четыре человека, еще двое числятся пропавшими без вести.
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