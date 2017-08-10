Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди и похолодание

До конца недели в Украине ожидается жаркая и сухая погода.

До конца недели в Украине сохранится жаркая погода / УНИАН

Завтра, 11 августа, по всей Украине +30...+35 градусов. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

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"В Украине завтра везде +30...+35 градусов, в южной части, на востоке и в Днепропетровской области до +32...+37 градусов.

В Крыму и Приазовье удержатся порывы восточного ветра до 15-20 м/с. В Киеве завтра солнце и жара, +30...+32 градуса", - говорится в сообщении.

По словам Диденко, жара продержится до выходных, а уже в воскресенье на западе Украины начнутся дожди и похолодание.

Напомним, в четверг, 10 августа, в Украине без осадков, во всех регионах сохранится жаркая погода.