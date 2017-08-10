Жара возвращается: в Киеве установят 20 рамок с распылителями воды

11:31, 10 августа 2017
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В Украину 10 августа возвращается сильная жара, по всей стране столбики термометров покажут не менее +30 градусов.

В Киеве составляют 20 рамок-распылителей / Facebook, jurist.nakonechnyi
В Киеве составляют 20 рамок-распылителей / Facebook, jurist.nakonechnyi

Дальше будет еще жарче, говорится в сюжете ТСН.

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В Киеве коммунальщики устанавливают в парках и скверах 20 рамок-распылителей, чтобы люди имели возможность охладиться.

В то же время медики призывают украинцев поберечься: меньше находиться на солнце, пить больше воды и, по возможности, периодически заходить в помещения, где есть кондиционеры.

Напомним, 10 августа в столице без осадков, днем до +30°.

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