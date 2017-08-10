Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до 20

20 человек погибли в результате мощного землетрясения, которое произошло 8 августа в китайской провинции Сычуань.

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Также пострадал 431 человек, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на местные власти.

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Шестеро погибших были туристами, двое — местными жителями. Личность еще 12 установить пока не удалось, так как при них не было документов.

18 человек находятся в тяжелом состоянии. 369 человек получили ранения непосредственно на территории уезда Цзючжайгоу, еще 62 – в соседнем уезде Сунпань.

Ранее сообщалось о 19 погибших.