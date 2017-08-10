В 10 областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность

15:45, 10 августа 2017
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До 14 августа в 10 областях Украины будет сохраняться пожарная опасность 5 класса.

Спасатели предупреждают о пожарной опасности / ГСЧС
Спасатели предупреждают о пожарной опасности / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 10-14 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях чрезвычайная пожарная (5 класса) опасность.

В ГСЧС призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, в четверг, 10 августа, в Украине без осадков, во всех регионах Украины сохранится жаркая погода.

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