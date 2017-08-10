В Киеве сегодня без осадков, днем до +30°

Согласно данным Погода УНИАН, 10 августа в столице без осадков, днем до +30°.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +24°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.5 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:38, а зайдет в 20:27.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 10 августа, в Украине без осадков, во всех регионах сохранится жаркая погода.

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