В Киеве сегодня без осадков, днем до +30°

08:30, 10 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 10 августа в столице без осадков, днем до +30°.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +24°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.5 м/с.

Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

Солнце в столице взошло в 05:38, а зайдет в 20:27. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 10 августа, в Украине без осадков, во всех регионах сохранится жаркая погода.

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