После небольшого перерыва в Украину возвращается жара: прогноз погоды на сегодня (карта)

08:04, 10 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 10 августа, в Украине без осадков, во всех регионах сохранится жаркая погода.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +36°.

На западе Украины в четверг без осадков. Днем до +31°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +30°. В центре без осадков, температура днем до +33°.

Прогноз на 10 августа / УНИАН
Прогноз на 10 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 10 августа - Прохоров день. На Прохора солнце печет, сено весело сушит.

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