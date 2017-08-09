В Китае из района землетрясения в Сычуани эвакуировано более 60 тыс. человек - СМИ

Район бедствия продолжают сотрясать повторные подземные толчки, однако спасатели и военные, несмотря на опасность, не прекращают работу по расчистке дорог в горных ущельях.

Иллюстрация / REUTERS

Уже более суток экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию в районе землетрясения в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань, Юго- Западный Китай).

Как сообщило в среду Центральное телевидение Китая, к настоящему времени из опасных районов эвакуировано более 60 тыс. человек.

Район бедствия продолжают сотрясать повторные подземные толчки, однако спасатели и военные, несмотря на опасность, не прекращают работу по расчистке дорог в горных ущельях, поскольку только так можно восстановить транспортное сообщение с удаленными населенными пунктами, отмечает ТАСС.

По последним данным властей, в результате землетрясения погибли по меньшей мере 19 человек, еще 263 получили ранения. Десять пострадавших получили тяжелые травмы, трое из них находятся в критическом состоянии. Ранения 253 человек оцениваются медиками как легкие.

Как сообщили представители экстренного штаба, уже удалось установить личность десяти погибших. Все они граждане КНР: восемь были туристами, двое - местными жителями. Еще девять жертв не имели при себе никаких документов.

Читайте также Во время землетрясения в Китае пострадали граждане Франции и Канады (фоторепортаж)

По данным СМИ, среди раненых двое иностранцев - это гражданин Франции и подданная Канады. МИД КНР уже подтвердил информацию о том, что среди пострадавших есть иностранные туристы, однако не стал уточнять их гражданство. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Гэн Шуана, китайские власти уже уведомили посольства соответствующих стран, а самим пострадавшим оказана медицинская помощь.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, 18-летний француз получил травмы обеих нижних конечностей, ему была необходима срочная операция на правой ноге для предотвращения заражения крови. Подданная Канады получила легкое ранение головы.