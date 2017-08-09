Синоптик рассказала, где в Украине с завтрашнего дня воцарится невыносимая жара
Завтра в Украине осадков не ожидается, температура воздуха начнет повышаться.
Украину 10 августа накроет антициклон, из-за которого температура воздуха в Украине начнет повышаться. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
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По ее прогнозу, на западе восстановится жара, +28... +32°. На юге и востоке она просто удержится, +30... +35°, а на Харьковщине ожидаются комфортные +26... +29°. Север, большинство центра - +25... +29°. Осадков в Украине не ожидается.
"В Киеве завтра солнце и +28...+30°. Пятница, суббота и воскресенье будут в столице снова жаркими", - говорится в сообщении Диденко.
Как сообщала Погода УНИАН, 14 августа во многих регионах Украины сохранится пожарная опасность.
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Погода в Украине
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Винница+18°... +9°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+26°... +14°
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Житомир+19°... +9°
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Запорожье+24°... +15°
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Ивано-Франковск+18°... +7°
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Киев+20°... +12°
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Кировоград+23°... +12°
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Луганск+26°... +15°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+25°... +14°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+18°... +8°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+24°... +13°
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Херсон+25°... +14°
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Хмельницкий+17°... +8°
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Черкассы+22°... +12°
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