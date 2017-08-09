Синоптик рассказала, где в Украине с завтрашнего дня воцарится невыносимая жара

19:37, 9 августа 2017
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Завтра в Украине осадков не ожидается, температура воздуха начнет повышаться.

Жара снова возвращается в Украину / фото УНИАН
Жара снова возвращается в Украину / фото УНИАН

Украину 10 августа накроет антициклон, из-за которого температура воздуха в Украине начнет повышаться. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

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По ее прогнозу, на западе восстановится жара, +28... +32°. На юге и востоке она просто удержится, +30... +35°, а на Харьковщине ожидаются комфортные +26... +29°. Север, большинство центра - +25... +29°. Осадков в Украине не ожидается.

"В Киеве завтра солнце и +28...+30°. Пятница, суббота и воскресенье будут в столице снова жаркими", - говорится в сообщении Диденко.

Как сообщала Погода УНИАН, 14 августа во многих регионах Украины сохранится пожарная опасность.

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