Завтра в Киеве будет жарко и без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 10 августа в столице без осадков, днем до +30°.

В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +23°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.4 м/с.

Читайте также Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

Солнце в столице взойдет в 05:38, а зайдет в 20:27.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 10 августа, в Украине без осадков, на юге до +36°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.