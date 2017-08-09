Завтра в Киеве будет жарко и без осадков

17:00, 9 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 10 августа в столице без осадков, днем до +30°.

В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +23°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.4 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:38, а зайдет в 20:27. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 10 августа, в Украине без осадков, на юге до +36°.

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