В Украине завтра будет солнечно, местами жара до +36° (видеопрогноз)

16:30, 9 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 10 августа, в Украине без осадков, на юге до +36°.

В Украине завтра будет жарко / rachelpiersigphotography.com
В Украине завтра будет жарко / rachelpiersigphotography.com

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +36°.

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На западе Украины в четверг без осадков. Днем до +31°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +30°. В центре Украины без осадков, температура днем до +33°.

Согласно народному прогнозу, 10 августа - Прохоров день. На Прохора солнце печет, сено весело сушит.

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