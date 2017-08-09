В Украине завтра будет солнечно, местами жара до +36° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 10 августа, в Украине без осадков, на юге до +36°.

В Украине завтра будет жарко / rachelpiersigphotography.com

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +36°.

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На западе Украины в четверг без осадков. Днем до +31°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +30°. В центре Украины без осадков, температура днем до +33°.

Согласно народному прогнозу, 10 августа - Прохоров день. На Прохора солнце печет, сено весело сушит.

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