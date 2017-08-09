В результате землетрясения в Китае погибли 19 человек

15:44, 9 августа 2017
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Число погибших в результате землетрясения в Китае увеличилось до 19.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает Xinhua со ссылкой на местную администрацию.

В Аргентине произошло мощное землетрясение

В результате 19 человек погибли, 247 человек получили травмы, в том числе 40 человек - тяжелые

Напомним, в результате землетрясения в Китае пострадали гражданин Франции и гражданка Канады. Женщина из Канады получила легкую травму головы, а у 18-летнего гражданина Франции повреждены обе ноги. 

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