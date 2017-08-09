В Бразилии пожар уничтожил 5 тысяч га леса

14:32, 9 августа 2017
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В штате Мату-Гросу на западе Бразилии сгорело 5 тысяч га леса.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Пожар свирепствовал в штате несколько дней, сообщает Xinhua со ссылкой на противопожарную службу Мату-Гросу.

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Пожар начался 3 августа в парке штата "Серра Рикардо Франко", примерно в 562 км к западу от административного центра штата - города Куябя. Для тушения огня были задействованы пожарный самолет и вертолет, поскольку возгорание произошло в районе, расположенном на большой высоте над уровнем моря, куда очень трудно добраться по суше.

Сейчас причины пожара выясняются.

Напомним, в Алешковском районе Херсонской области 7 августа произошел лесной пожар.

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