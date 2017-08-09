Юго-запад Китая накрыли проливные дожди, 24 человека погибли

В результате схода селей в китайской провинции Сычуань погибли 24 человека.

Последствия ливней в Китае / Xinhua

Утром 8 августа сильные дожди привели к сходу мощного селевого потока в деревне Гэнди провинции Сычуань, сообщает Xinhua.

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В результате удара стихии 24 человека погибли, один считается пропавшими без вести, четверо ранены. Одного человека удалось спасти, еще 577 пострадали в различной степени.

На данный момент поисковая операция продолжается.

Напомним, семь человек погибли, двое числятся пропавшими без вести в результате наводнения и схода селевых потоков на северо-западе Китая.