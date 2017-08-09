В Херсонской области горело 40 га леса (видео)

12:33, 9 августа 2017
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В Алешковском районе Херсонской области 7 августа произошел лесной пожар.

На Херсонщине произошел лесной пожар / ГСЧС
На Херсонщине произошел лесной пожар / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Около 14:00 7 августа вблизи с. Костогрызово Алешковского района на территории Костогрызовского лесничества Алешковского лесного хозяйства произошло возгорание лесной подстилки и леса на площади около 40 га", - говорится в сообщении.

О18:00 8 августа пожар был локализован. По состоянию на утро 9 августа открытого горения не было.

Напомним, до 14 августа во многих регионах Украины сохранится пожарная опасность.

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