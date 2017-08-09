Во время землетрясения в Китае пострадали граждане Франции и Канады (фоторепортаж)

11:29, 9 августа 2017
594
0

В результате землетрясения в Китае пострадали гражданин Франции и гражданка Канады.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Женщина из Канады получила легкую травму головы, а у 18-летнего гражданина Франции повреждены обе ноги. Оба пострадавших госпитализированы, сообщает Xinhua.

В Китае после землетрясения обрушился отель с двумя тысячами человек

Врачи, сделавшие рентген ног француза, сообщили, что в его правой ноге обнаружены фрагменты камня, и ему нужна незамедлительная операция в целях предотвращения распространения инфекции.

Гражданка Канады может покинуть больницу в ближайшие два-три дня.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Китае погибли 13 человек, 175 получили ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео) Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео) Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
79 %
758 мм
2.9 м/с
68 %
Лента новостей