Во время землетрясения в Китае пострадали граждане Франции и Канады (фоторепортаж)

В результате землетрясения в Китае пострадали гражданин Франции и гражданка Канады.

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Женщина из Канады получила легкую травму головы, а у 18-летнего гражданина Франции повреждены обе ноги. Оба пострадавших госпитализированы, сообщает Xinhua.

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Врачи, сделавшие рентген ног француза, сообщили, что в его правой ноге обнаружены фрагменты камня, и ему нужна незамедлительная операция в целях предотвращения распространения инфекции.

Гражданка Канады может покинуть больницу в ближайшие два-три дня.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Китае погибли 13 человек, 175 получили ранения.