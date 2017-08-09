Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

10:30, 9 августа 2017
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До 14 августа во многих регионах Украины сохранится пожарная опасность.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 9-14 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях ожидается чрезвычайная пожарная (5 класса) опасность.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, 9 августа в Украине без осадков, в большинстве регионов сохранится жаркая погода.

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